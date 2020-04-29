恆生指數上漲0.28％ 收近七周新高 17:162020/04/29 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港恆生指數29日高開210點，報24,786點，盤中最多漲279點，高見24,855點，午後一度跌26點，見全日低位24,549點，最終收漲0.28％至24,643點，創近七周收盤新高。國企指數29日收報10,040點，上漲57點。 香港信報報導，個股方面，騰訊下跌0.2港元，收報417港元，成交額居首，達到55.26億港元。九倉置業收漲2.7％，為29日表現最佳藍籌股。萬洲收跌4.6％，為29日表現最差藍籌股。 (工商 ) #收漲 #收報 #藍籌股 #七周 #港元 也許您會感興趣 推薦閱讀 人民幣中間價升100點 10:222020/04/27 財經 《港股》長假前縮手 恆指量縮收漲1.88％ 16:482020/04/27 財經 港元強勢 金管局再進場 單日釋出近130億港元 12:012020/04/28 財經 《韓股》散戶捧場 韓股收漲0.59％ 16:142020/04/28 財經 《港股》看好經濟重啟 恆指收漲1.22％ 16:482020/04/28 財經 人民幣中間價微升6個基點 人行連續21日暫停逆回購 11:112020/04/29 財經 恆生指數曾創七周新高 現漲幅收窄 11:342020/04/29 財經 滬深兩市均收漲 上證指數上漲0.44％ 15:562020/04/29 財經 《韓股》連3紅 韓股收漲0.7％ 16:142020/04/29 財經 《港股》觀望聯準會決議 恆指漲幅收斂 16:482020/04/29 財經 財經熱門新聞 傳寶成慘遭斷崖式砍單 「鐵血公主」祭7招求生 - 財經 老美追殺沒用！高通跌落神壇 華為海思CPU出貨量逆勢奪龍頭 - 財經 華爾街空頭：經濟大蕭條來臨 美股驚洩35％崩跌空間 - 財經 台灣人想像不到 美國郵局快倒了 - 財經 驚爆台積電大客戶劈腿？竟是死敵曝大招 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。