香港恆生指數29日高開210點，報24,786點，盤中最多漲279點，高見24,855點，午後一度跌26點，見全日低位24,549點，最終收漲0.28％至24,643點，創近七周收盤新高。國企指數29日收報10,040點，上漲57點。

香港信報報導，個股方面，騰訊下跌0.2港元，收報417港元，成交額居首，達到55.26億港元。九倉置業收漲2.7％，為29日表現最佳藍籌股。萬洲收跌4.6％，為29日表現最差藍籌股。

(工商 )