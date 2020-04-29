呼應環保、高值化升級趨勢，德化工大廠巴斯夫宣布與Security Matters 公司簽訂具有法律約束力的協定，將聯合開發塑膠溯源和回收解決方案。巴斯夫表示，塑膠擁有多種獨特特性，如使用得當，將有助於打造節能、永續發展的未來。為實現循環經濟，就必須提高塑膠的回收和再利用比例。

為此，巴斯夫塑膠添加劑業務部將結合Security Matters，利用專利技術提高塑膠在整體價值鏈中的可追溯性和分類水準，為塑膠創造新價值以應對全球挑戰。

貫徹環保、永續經營期許，循環經濟勢在必行；除讓塑膠廢棄物的資源封閉循環，另一方面也需盡可能地高效回收利用塑膠。

巴斯夫歐洲公司特性化學品業務部資深副總裁 Achim Sties 指出，目前更常用的還是透過機械方法回收廢棄塑膠，因聚合物分解和雜質殘留等因素影響，再生塑膠的機械性能和品質均低於原生塑膠，加上回收再生的基礎設施價格昂貴且較為複雜，很多地區都未導入。

Security Matters公司將利用其專利技術實現封閉循環回收的線上和線下追蹤、驗證永續性主張並改善塑膠廢棄物的分類；其溯源追蹤解決方案將採用唯一的、不可篡改的化學條碼對實體物品進行標記，並將其與數位映射（digital twin）相連。

條碼即使在生產和回收過程中也不會遭到破壞，且不會改變物品的外觀或性能。此外，透過使用專有技術，條碼還可收集嵌入在塑膠中的各種資訊，幫助實現塑膠封閉循環。

巴斯夫全球約117,000多名員工，產品分屬化學品、材料、工業解決方案、表面處理技術、營養與護理、農業解決方案六大領域。2019年全球銷售額590億歐元。

(工商 )