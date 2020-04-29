櫃買中心今（29）日指出，英格爾公司（8287）前已因108年度財務報告顯示其淨值為負數，依規定於4月1日公告其有價證券自5月11日起終止櫃檯買賣，自5月4日停止櫃檯買賣；另因會計師出具保留意見且繼續經營假設存在重大不確定性之查核報告，其有價證券於終止櫃檯買賣交易前，仍應繼續維持變更交易方法暨分盤方式交易。

現因英格爾公司108年度財務報告未於主管機關限期內重行公告，核有櫃買中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條之1第1項第5款「其依證券交易法第三十六條規定公告並申報之財務報告，未依有關法令及一般公認會計原則編製且情節重大，經通知更正或重編而逾期仍未更正或重編者」規定情事，櫃買中心自5月4日起，停止英格爾公司之有價證券在證券商營業處所買賣。

另英格爾公司於109年4月27日依公司法第二百八十二條規定向法院聲請重整，核有櫃買中心業務規則第12條第1項第6款之情事，依規定公告新增其有價證券列為變更交易方法之事由。

(工商 )