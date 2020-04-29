官股賣超擴大至34.87億元半年最大 17:192020/04/29 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外資29日再度回頭買超180億餘元，成為台股站上季線最大功臣，然而八大官股券商則是連3日賣超，29日擴大賣超至34.87億元，為繼去年10月24日賣超35.27億元、即近半年之後最大賣超，延續27日及28日各賣超數千萬元。投資專家表示，官股券商逢高調節，恐意味台股這波漲幅已來到政策滿足點。 外資4月至29日轉為小幅買超22億元，終結過去3個月5,300億元的龐大賣超，政府則在近4個月大舉護盤買超一、二千億元，29日賣超34.87億元，創下近半年來最大賣超。 (工商 ) #賣超 #日賣超 #外資 #台股 #大賣超 也許您會感興趣 推薦閱讀 瑞德西韋失敗！台股反應…散戶驚呆了 00:032020/04/26 財經 兆豐金 技術線型走弱 04:092020/04/26 證券．權證 權證星光大道－國巨 併購基美Q3達陣 04:102020/04/27 證券．權證 《半導體》台積電H2庫存風險升 外資降評至中立 11:082020/04/27 財經 挺台股！元大高股息台股基金總規模快破500億大關 11:482020/04/27 財經 ４多護航 台股攻季線 04:102020/04/28 財經要聞 元大高息優質龍頭基金 規模將飆破500億大關 04:102020/04/28 投資理財 錢很多!壽險3月加碼台股逾千億 04:102020/04/29 財經要聞 買超史上第四高 投信 4月扮台股推手 04:102020/04/29 財經要聞 11檔強棒 外資買不停 04:102020/04/29 證券．權證 財經熱門新聞 華爾街空頭：經濟大蕭條來臨 美股驚洩35％崩跌空間 - 財經 傳寶成慘遭斷崖式砍單 「鐵血公主」祭7招求生 - 財經 驚爆台積電大客戶劈腿？竟是死敵曝大招 - 財經 機會來了！大樂透連槓23期 下次頭獎上看8.3億 - 財經 原油閃崩別害怕？ OPEC力挺油價衝回這價位 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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