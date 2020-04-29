外資29日再度回頭買超180億餘元，成為台股站上季線最大功臣，然而八大官股券商則是連3日賣超，29日擴大賣超至34.87億元，為繼去年10月24日賣超35.27億元、即近半年之後最大賣超，延續27日及28日各賣超數千萬元。投資專家表示，官股券商逢高調節，恐意味台股這波漲幅已來到政策滿足點。

外資4月至29日轉為小幅買超22億元，終結過去3個月5,300億元的龐大賣超，政府則在近4個月大舉護盤買超一、二千億元，29日賣超34.87億元，創下近半年來最大賣超。

(工商 )