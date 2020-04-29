台灣已保持連續17天無本土病例紀錄的好消息。為了讓民眾積壓已久的緊繃情緒獲得舒緩，在做好健康管理的前提下，長榮航空直營旅行社長汎假期與立榮航空攜手推出離島及花東的國內防疫旅遊，並提供17天的搶先預購期，即日起到5月15日止，凡預訂長汎假期任一時段的機+酒行程，即可享有最低45折起的超值優惠。

長汎假期邀請民眾擁抱大自然，旅遊不群聚，在陽光洗禮下，強化身心靈的免疫力。此次推出的產品包括花蓮、台東及馬祖、金門、澎湖離島等淨土，首推「花蓮成旅晶贊．雙人房」限時優惠價2天一夜每人1,999元起，下殺45折，比買一送一更划算；台東則推出「五星知本老爺酒店．雙人房」限時優惠價2天一夜每人4,399元起，等於買機票送住宿！

炎夏將至的海島旅行方案，澎湖優惠首推「FUN遊澎湖．澎澄自由行」，下榻優質星級澎澄大飯店，限時優惠價2天一夜每人只要3,799元起，下殺48折起﹔金門優惠則推出「FUN豪華-金湖飯店自由行」2天1夜3,299元起；馬祖優惠推出「馬祖機票+閩東建築宿一晚」2天1夜4,599元起。

接下來5~6月的夢幻馬祖藍眼淚，以及7~8月的澎湖海上花火節即將到來，因此馬祖及澎湖產品將加碼特惠，4人同行，總價再折2,000元。

(工商 )