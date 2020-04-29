疫情當頭行銷也轉型，去年旅遊市場是信用卡業者的必爭之地，但新冠疫情延燒數月已使情勢丕變，不僅宅經濟進入戰國時代，美食外送更成為主力戰場，其中，去年全力大打旅遊牌的兆豐銀，馬上調整市場策略，對此兆豐銀29日宣布，號稱旗下「旅遊神卡」的「利多御璽卡」，將全面轉攻美食外送市場。

兆豐銀指出，國3%回饋的旅遊神卡即日起將可享有全台最大美食外送平台foodpanda三大優惠，6月底前只要透過線上申辦任刷一筆，就能獲得200元折扣碼；不分新舊卡友單筆滿200元還可免收外送服務費；在熊貓商城網購，滿450元還可現折150元，透過這三重優惠讓旅遊神卡能成功「變身」，讓所發行的信用卡不致於卡友不出國，就「無用武之地」。

除了旅遊神卡轉攻美食外送，現在其他卡別信用卡，也兵分多路開始主打「宅經濟」優惠牌，如專攻保費的「Mega One」現在也開起「外掛」，除可同時享有保費1%現金回饋及12期0利率雙重優惠外，即日起至今年底，國外網購或國外消費還可享最高2.88%回饋無上限。

專攻網購族的「e秒刷鈦金卡」提升回饋幅度更大。兆豐銀也宣布，6月底前只要週一登錄成功，當天即可獲得海外網購額外再加碼6%回饋，加計原本就有的網購最高4%回饋，民眾將可直接拿到最高10%的回饋，直接挑戰市場最高優惠。

此外，兆豐與6大影視平台合作優惠，則是不分卡別對卡友全面大放送，推出消費額外加碼10%回饋，包括愛奇藝、Netflix、CATCHPLAY等平台皆在回饋範圍；至於民眾對密閉室健身房望之卻步，兆豐銀行則一鼓作氣聯手5大不同機能的運動品牌，包括迪卡儂、摩曼頓、山頂鳥、城市綠洲及墾趣，推出刷卡不分門市或網購皆可額外加碼5%回饋，全方位滿足卡友各類運動需求。

(工商 )