◎陳時中與美衛福部長通話 蔡英文：台灣防疫表現世界看到了

衛福部長陳時中日前與美國衛生部長阿札爾透過視訊電話，討論防疫工作，蔡英文29日受訪時特別表示，台灣的防疫表現在這次新冠肺炎疫情上被國際看見，覺得很驕傲，相當高興能有這個機會幫助其它國家，也盼望與其他國家一起度過難關。

◎讚！連4天零確診 國內維持429例

中央流行疫情指揮中心今(29)日表示，國內今日無新增個案；昨(28)日新增702例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報62,368例(含60,649例排除)，其中429例確診，分別為343例境外移入，55例本土病例及31例敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，311人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

◎行善非行賄 吳銘賜當選無效判駁回

台聯黨高雄市議員吳銘賜前年12月遭檢方及該選區國民黨競爭對手朱挺玗指控發放現金紅包、生活物資等給選民，並要求選民「多多支持」，涉嫌違反選罷法，並提起民事當選無效之訴，但高雄地院釐清來由後，認為吳銘賜只是行善，且當時並未被台聯黨提名，何來賄選之說，上週決議判無罪；29日更針對當選無效部分，宣判駁回，全案可上訴。

◎輕生官兵母要真相 小英保證查到底

陸軍第六軍團269旅黃姓中尉排長本月16日在桃園楊梅高山頂營區自殺，黃母寫了一篇「千字文」，請求蔡英文總統給一個真相，蔡英文29日對此表示，檢調目前已介入調查，一定會將事情釐清，也請黃母節哀。

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(中時電子報)