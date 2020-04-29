內政部要求「政治團體」婦聯會在本月27日轉型政黨，否則將被迫解散，婦聯會決意拒絕，聲請停止執行，但台北高等行政法院認定不符法定要件，今裁定駁回，可抗告。

《政黨法》2017年12月6日公布施行後，內政部依該法規定，限期「政治團體」2年內修正章程轉換為政黨，婦聯會也包括其中。婦聯會因未在法定期限前轉換，內政部去年12月24日發函通知，要求4個月內補正，否則將依法廢止婦聯會，本月27日就是期限。

婦聯會不服，向北高行聲請停止執行，今年1月22日並向行政院提起訴願。

北高行認為，因婦聯會未在法定期限內完成章程修正，轉換為政黨，課予婦聯會4個月內依法完成的義務，確實屬於行政處分；若屆期仍未履行，內政部將再視情況，決定是否廢止婦聯會「政治團體」立案。

北高行指出，因原處分還不到廢止立案的地步，婦聯會存續自由並未受侵害，內部事務、外部活動都還沒受影響；雖對於婦聯會續為政治團體有所千涉，但婦聯會已向衛生福利部申請設立與慈惠公益等相關的財團法人，目前審核中，難認原處分對婦聯會的結社、言論自由造成難於回復的損害。

此外，原處分尚未損害婦聯會財產權，也沒有為公益而須停止執行的必要，且在原處分之前，婦聯會擁有2年修正期間，北高行認定不構成急迫情事，與停止執行法定要件不符，裁定駁回。

(中時 )