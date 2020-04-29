梁俊日想出史無前例的「得來速式簽唱會」，獲得好評。(圖/ 摘自梁俊日IG)

全球受新冠肺炎影響，許多藝人的活動都只能延期或取消，或者改以用直播和粉絲互動。南韓歌手梁俊日出道30年，直到近期出演綜藝節目才爆紅，還趁勢發專輯，為了粉絲首創「得來速款」簽唱會；先前更有網友找到梁俊日多年前表演照，造型新潮又時尚，被譽為「90年代的GD」。

南韓歌手梁俊日在1991年出道，從小在美國長大的關係，音樂風格偏美式又嘻哈，但當時韓國樂壇不流行這種風格，所以他出道沒多久就淡出演藝圈；到了2019年受邀參加綜藝節目《Sugar Man》，歌唱實力被認可，意外受到熱烈回響，過了30年讓他終於初嘗走紅滋味。

爆紅的梁俊日也引起網友熱搜，有人翻出他之前的表演畫面，發現那時候的他舞台造型和魅力不輸現代偶像，還有粉絲讚嘆他根本「90年代GD」；走紅後也重起歌手活動，像是發新專輯、參加音樂節目或辦簽唱會，連不少新生代都淪陷變粉絲。

近期梁俊日為了粉絲，首創史無前例的「得來速式簽唱會」，他戴著口罩和手套在簽唱會場地，粉絲開車來不需要下車就能跟梁俊日面對面；粉絲進場前需要量體溫和用酒精消毒，全程都由梁俊日主動上前簽名和合照，寵粉妙招被許多網友稱讚不已。

(中時電子報)