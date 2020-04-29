曾經轟動大陸考古界的張獻忠江口沉銀文物，陸續清理出1期、2期共42000多件文物，這些首度面世文物揭層層開張獻忠和江口沉銀的面紗，讓世人驚歎不已。而第3期考古文物更發掘出「蜀世子寶」金印與大批金飾、金器，堪稱張獻忠寶藏的「金窩子」，相關文物已陸續面世，吸引考古界與歷史學界關注的目光。

據《紅星新聞》報導，4月29日彭山江口明末戰場遺址2019-2020年度考古發掘（簡稱江口沉銀三期）成果通報會上，來自蜀王府的「蜀世子寶」金印風頭無雙，吸引了許多人的目光。四川省文物考古研究院科技考古中心主任、江口沉銀遺址水下考古發掘專案負責人劉志岩指出，時隔3年多，3期考古發掘已經結束，此次考古發現了金器的集中分佈區以及銀錠的集中分佈區，顯示出當時貨物的運載分船以及分箱方式，可據以解讀當時張獻忠撤離成都前的狀況。

報導說，此次堪稱最重量級的出水文物「蜀世子寶」金印，其出水過程也在考古人員意料之外。蜀世子寶金印出水前，該圍堰區內已出水一些金銀器。金印出水時已裂成4塊，當時還不知道是金印。此外，金印附近還散落著金手鐲、金耳環、金鋌等數十件金器，堪稱張獻忠寶藏的「金窩子」。

張獻忠江口沉銀文物第3期有大量的金飾、金器，大部份來自於蜀王府，因為大型金器較重，比較接近戰爭發生地，輕小型的金銀器則漂流到較靠下游處。（圖／四川省文物考古研究院）

張獻忠江口沉銀第3期發掘出眾多大型金飾金器，多數來自於 蜀王府。（圖／四川省文物考古研究院）

報導說，4塊金塊合成為一個方形印台、龜形印鈕，印面鑄有「蜀世子寶」4字。遺憾的是，印上的龜形頭部暫未發現。儘管如此，這塊金印長10釐米，厚3釐米，含金量高達95%，重達10多斤(5、6公斤以上)。從印文可知金印為明代蜀王世子所擁有，是蜀王府歷代世子傳用珍寶，為蜀王府政權的象徵。以世子為名的金寶實物，這是目前發掘出唯一的一枚。

劉志岩說，在前幾期江口沉銀發掘文物中，許多金銀文物被壓扁或被損壞，是為了方便攜帶，但這個金印被砍壞了，應不僅僅是為了方便攜帶，還象徵張獻忠對朝廷權力的破壞。

劉志岩稱，江口沉銀遺址如此集中出水明代王府文物，目前在大陸找不到第二處，此次出水文物中還有大批官銀，包括來自樂至、仁壽、樂山、德陽、廣漢等地的大西政權銀錠，對該政權的財政制度以及統治區域研究均具有重要意義。

劉志岩認為，張獻忠的財寶可能也有陸路運輸，但比較重的物品肯定還是選擇水路。此外，江口沉銀也不一定就是張獻忠全部的寶藏，說不定在其他地方也有，但現在只找到一個地方，其他地方有沒有？還有幾個地方？現在沒辦法給出準確的答案。

(中時電子報)