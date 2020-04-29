國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓，因涉嫌在文化部人文司長任內涉嫌收受出版商賄款遭羈押後，調查局另獲檢舉，指朱男涉嫌在傳藝中心副主任任內，洩漏工程標案資料，並向廠商索取回扣50萬元，涉嫌貪汙、洩密。台北地檢署29日指揮高雄市調查處提訊在押的朱男，並搜索8處地點，約談廠商廖育強、白手套陳金源、邱祥豪及證人共8人到案。

朱瑞皓因擔任人文及出版司副司長及司長任內，涉嫌收受台北市出版商業同業公會理事長盧欽政、副理事長周均亮等人賄款60萬元，另受招待同遊泰國及越南，護航2人取得文化部特定補助款150萬元。文化部接獲檢舉後，2018年將調往傳藝中心，沒想到朱到傳藝中心仍繼續貪汙。

北檢日前針對朱瑞皓涉嫌收受出版商賄賂案，指揮廉政署執行搜索、約談，朱男訊後遭羈押禁見。

但高雄市調處接獲檢舉，指稱朱男任職國立傳統藝術中心副主任，2018年承辦「台灣戲曲中心三樓多功能廳等空間室內整修工程」標案時，因「安慶營造」負責人廖育強，有意承攬標案，遂透過白手套陳金源與朱接觸，朱即洩漏招標資訊給陳金源，雙方並約定回扣成數。

朱男即勾選標案評選委員名單，讓安慶營造得標，朱2019年1月間透過陳金源向廖育強索賄，廖育強遂在當天晚間將50萬元現金，交給陳金源及邱祥豪，再轉交朱男收受。事後有落選廠商向高雄市調處檢舉。

北檢29日指揮高雄市調查處兵分8路搜索，並提訊在押的朱男，另約談廖育強、白手套陳金源、邱祥豪3名嫌疑人與5名證人到案，檢調將漏夜訊問。

(中時 )