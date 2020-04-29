為迎接新冠疫情消退後的國內外人潮，屏東縣觀光協會攜手全球領先的旅遊體驗預訂平台KLOOK，推動屏東縣觀光產業數位轉型，堪稱屏東觀光旅宿業者在防疫期間升級轉型的新里程碑。

屏東縣觀光協會理事長鄭宜芳指出，「痛苦會過去，美麗會留下來，感謝交通部觀光局在最艱困的時刻與業者站在一起，推出轉型培訓課程，讓業者朝數位轉型與地方創生前進，並接軌國際平台，為未來疫情消退後的國內外人潮整備，期盼屏東縣觀光旅宿業者，都能撐過史上最艱困的寒冬！」。

屏東縣觀光協會總幹事張福生說，因為「體驗經濟」漸為主流，吸引國內外旅客造訪，愈來愈是在地化且獨一無二的體驗內容，因此，安排KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民授課，同時，該平台涵蓋全球400多個旅遊目的地，提供超過10萬種活動與旅遊服務，且免費將上架的內容，翻譯成14種語言，將是屏東縣觀光產業全球化的重要戰略夥伴。

策展人黃耀寬解釋，以2019年1至6月來台的600萬人次旅客中，就有150萬人次透過KLOOK預訂在台行程體驗，故該課程吸引大批業者旁聽，甚至，牡丹鄉鄉長潘壯志，更在4個小時的課程中坐好坐滿。

牡丹鄉長潘壯志強調，盼望透過KLOOK的平台流量，將牡丹鄉的旭海溫泉體驗、獵人學校課程、排灣古謠舞蹈學習、食農教育內容與古道秘境等優質元素，推廣出去，讓鄉親可以透過說故事與提供文化服務，就可以在故鄉安居樂業，不用離鄉背井。

以「體驗、結盟、逆境突圍與實務案例」切入國內外消費習慣改變的林耀民指出，韓國旅客愛買伴手禮，而東南亞旅客易受流行文化影響，且偏好網美打卡景點，透過KLOOK官網及APP全球每月3,000萬人次瀏覽與至今共超過500萬則的評論，進一步提供台灣伴手禮業者商業洞察，讓該業者從每個月100盒的銷售業績，衝刺到每個月超過數千盒的銷售量，願致力協助屏東縣觀光產業升級轉型，迎接國內外未來的人潮。

林耀民解釋，期盼在屏東縣內推動加購優惠與包套行程，發揮「母雞帶小雞」策略，讓國內外消費者購買旅行必備的交通與門票票券時，加購在地特色體驗，讓消費者的旅行更簡單，也更豐富，讓在地業者，也可以承接到具備數位能力的旅客。

(工商 )