交通部補助計程車業、遊覽車客運業及小客車租賃業駕駛每月薪資補貼1萬元，共計3萬元補助。(蔡依珍攝)

新冠肺炎衝擊交通運輸業，交通部祭出補貼方案，針對計程車、遊覽車客運業及小客車租賃業駕駛，在4月至6月期間，補貼駕駛人每月1萬元薪資補助，截至28日止，桃園地區申請者已超過9成，共計6千4百名駕駛人已請領薪資補助，因申請僅到4月底，提醒剩下1成、尚未申請的駕駛，儘速於4月底前完成申請，以免影響權益。

行政院及交通部為紓解交通運輸業因疫情生意受到影響，提出紓困方案，於今年4月至6月期間，補助計程車業、遊覽車客運業及小客車租賃業駕駛每月薪資補貼1萬元，共計3萬元補助。

桃園監理站站長黃成民表示，受補助對象基本上為現職駕駛人，對駕駛人相關資格條件並依實際任職從事職業駕駛情形從寬認定，駕駛人申請補助前，應先查核執業登記證是否失效，或僅是兼差性質，以免不符合申請資格。

黃成民指出，目前針對業者如遊覽車客運業、小客車租賃業及計程車客運業，只要是屬於這三業別自有車輛駕駛，可由駕駛人自行申請外，其餘均由公司名義統一送件。另外駕駛人申請薪資補貼除攜帶身分證影本、存摺封面影本、執業登記證影本外，並附帶從業證明(相關契約書)影本及租賃業需營運紀錄等，即可申辦。

黃成民表示，監理站在受理公司或個別駕駛人薪資補貼申請，於審核無誤後，原則就會在3個工作天入帳，目前已逾9成駕駛人提出申請，呼籲桃園地區未申請駕駛人盡快在這兩天把握第一個月入帳時間完成申請，以免影響權益。另外請駕駛人如要瞭解更多紓困方案，均可至公路總局網站防疫專區查詢或致電洽詢。

(中時 )