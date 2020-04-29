亞昕國際(5213)發布重訊，以總價18.99億元、每坪單價170萬元，向暉騰建設與其他自然人購得位於新莊副都心約1117.27坪共3筆商業土地。亞昕表示，這3筆土地將與原持有的60-2地號土地合併開發，總開發面積可達1568.5坪，預計將朝住商混合大樓規劃，總樓地板面積近1.5萬坪。

亞昕國際表示，新莊副都心擁有眾多國家級建設，近年建設與開發已逐步到位，包括行政院新莊聯合辦公大樓、宏匯新北廣場、宏匯廣場AU商城、台灣電影文化中心、機場捷運線等，2020年更有捷運環狀開通，橫跨新店、中和、板橋、新莊等區域，多間上市櫃企業總部都將設於此地。有鑑於該區商業機能活絡，但辦公空間缺乏，故選擇合併其他土地一起開發，推出商辦大樓應市。

第一太平戴維斯資深協理丁玟甄表示，觀察近年新莊副都心土地交易，均價約每坪約180萬元左右，包括中悅去年8月向興富發買下的541坪商業區土地，以及今年3月遠雄以總價9億多元購入的土地，成交單價都在180萬元以上，而亞昕此次購地單價約170萬元，雖非正市中心，但能以市價9折購入，在這搶地的戰國時代，實屬難得。

房地產業者指出，新莊副都心內多為第一種商業區，都市計畫明文規定必須做商業使用，僅容許部分做住宅，如需規劃住宅產品，佔比不得超過一半，以保留商業活動的機能，故建商在做副都心建案的產品規劃時，多採雙塔式大樓型式，因此至少基地面積超過1千坪才有機會推案，例如中悦的「IFC大樓」。

商仲業者分析，接下來，新莊副都心的企業廠商密度、建商推出純辦案的積極度，在新北市都不亞於板橋的新板特區，隨著就業人口進駐發揮聚集效應，加上除了原有的機場捷運，近期環狀線也通車，將帶動中永和地區老舊廠辦的搬遷動能，因此備受市場與建商關注，目前區域新案開價已來到5字頭。

(中時電子報)