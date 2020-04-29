美國2月與塔利班簽署歷史性和平協議後，阿富汗內亂似乎並未獲得緩解。美軍駐阿富汗指揮官偕阿富汗防長28日到訪首都喀布爾的1個政府軍特種部隊基地後，基地29日隨即遭受自殺炸彈攻擊，造成3名平民死亡、15人受傷。暫未有組織出面承認責任，政府則將此事歸咎於塔利班。

時值回教齋戒月，據報1名自殺攻擊者在喀布爾近郊的軍事基地外，在平民人群中引爆炸彈，造成死傷。該批平民為軍事基地合約員工，事發時正排隊進入基地，未料遭遇橫禍。內政部發言人痛批此次攻擊屬反人道罪行，稱︰「兇徒的目標很可能是基地本身，但由於無法成功，遂改對平民施襲。」

阿富汗防長哈立德（Asadullah Khalid）與美軍及北約駐阿富汗部隊指揮官米勒（Scott Miller）前日曾到訪該處基地，表揚當地軍人。美軍與塔利班2月簽下和約後，塔利班與阿富汗政府在履行協議上屢有糾紛，數月來攻擊事件不斷。

(中時 )