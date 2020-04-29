英國首相強生(Boris Johnson)的未婚妻凱莉西蒙斯(Carrie Symonds)在今早臨盆，在倫敦的醫生誕下一名健康的男孩，母子均安。

鏡報(mirror.co)報導，發言人表示，西蒙斯的生產過程順利，母親和嬰兒都很健康，要感謝產科醫療團隊的大力協助。

強生先前曾染冠狀病毒而住院幾星期，在此期間由拉布（Dominic Raab）首席大臣(主職務為外交大臣)暫代。他康復不久，原定將返回首相職務，不過未婚妻產子，他今天並未在國會接受質詢。

先前，觀察家們多半推測西蒙斯是6月產子，但是嬰兒今天報到。

在強生的孩子誕生後，引發人們對於他是否要請陪產假的討論。早在三月份的一次記者會上，被問到孩子出生是否要請假，當時強生回答：「幾乎可以肯定，是的。」但是自那以後，英國主要的醫療問題就都是冠狀病毒危機，討論也就擱置了。

如今孩子已生下，不久就會得知強生的決定。

(中時電子報)