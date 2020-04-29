苗栗市公所爭取經費打造苗栗市貓貍山公園風雨球場，提供更完善的運動休憩環境，提升生活品質。公所另再爭取中央200萬元經費推動客家文化及產業設施活化經營計畫，規畫陶藝、藍染體驗等，強化貓裏客家學苑品牌行銷，發揚客庄文化與特色。

苗栗市公所指出，許多年輕學子與居民會到貓貍山公園籃球場打球，但有許多民眾反映，無遮蔽空間，導致運動受限於天氣，因此向中央申請經費補助，打造風雨球場，完善市民休憩運動場域。

客委會補助2250萬元、公所自籌250萬元，以總經費2500萬元打造貓貍山公園風雨球場，苗栗市長邱鎮軍也指示，研擬加裝隔音牆，避免噪音影響附近居民的生活品質。

此外，公所為推動在地客庄文化與藍染、陶藝特色，也獲得客委會補助200萬元，執行「客家文化及產業設施活化經營計畫」，規畫染布、陶藝體驗、客家童謠、客家八音等以及客庄文化輕旅行、打造貓裏客家學苑品牌與強化行銷，並創新推動貓裏紅、五行粄、藍衫杯的苗栗陶、客家龍鱗染等延續茶粄陶染計畫，再增設苗栗（火旁）龍文化體驗館，發揚客庄佳餚、客家文化與傳統工藝。

(中時 )