捷運汐民線二期環評第三次小組會議29日有條件通過，將在6月提大會審查，新北市捷運局長李政安表示，結論建議修正後通過，汐民線全線環境影響評估可望通過審查，後續持續朝向雙北合作推動，希望明年一二期綜合規畫都能送交通部，盡速展開後續開發事宜。

捷運汐止民生線延宕多年，2009年第一期汐止到東湖的新北端通過環評，第二期北市負責部分未通過，又因北市府考量擱置，台北市長柯文哲也曾回應「有空再說」、「盲腸線」等，引發各界批評。

等了多年北市府終將二期環評送小組審查，29日上午環評小組結論建議修正後通過，專案小組委員要求台北捷運局6月30日前，補充說明有關2009年環評審議結論提到第2期路線不確定因素釐清情形，還有沿線施工機具及運輸車輛管理、營運空氣品質監測及維護措施、站體內二氧化碳排放量監測、施工期間逕流廢水減輕措施、沿線樹木移植及補植規劃及SB04站站外疏運及轉乘規劃等相關審查意見，經專案小組委員確認後，提環評委員大會審查。

李政安表示，全線橫跨新北市汐止地區及台北市，汐止民生線綜合規畫報告已依程序完成，2015年雙北市長研商獲致共識，爭取一次核定，並優先興建東湖站至汐止方式推動，市府也提了兩次第一期的綜合規畫報告到交通部審議。

不過交通部在2016年回復應依「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」規定，要完成第二期路線段環評審議核定後再送審議。

李政安說，依二期環評第三次小組會議審議結果，結論建議修正後通過，汐民線全線環境影響評估可望通過審查，後續將持續朝向雙北合作推動汐民線努力。

李政安說，新北捷運局將協助台北捷運局綜合規畫報告修訂作業，期希望能儘速提報交通部同步審議，待綜規通過後，新北將爭取主導興建汐止到東湖優先路段。

(中時 )