角落小夥伴在電影裡被吸進地下室的古老繪本中。（威視電影提供）

萌翻全亞洲、日本人氣NO.1「角落小夥伴」搬上大銀幕了！由知名動畫導演萬九(まんきゅう)執導、《衝吧烈子》動畫團隊Fanworks (ファンワークス)聯手打造的動畫電影《角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友》即將在7月10日全台上映！

電影敘述角落小夥伴一如往常地來到他們最熟悉的咖啡廳，卻在地下室中發現一本神奇繪本，正當大夥盯著看時，卻意外地被吸入書中而展開了一場奇幻的童話大冒險！電影在日本上映時創造了不少話題，票房更是出乎意料的逆勢爆漲，最後創下14億日圓票房佳績！

「角落小夥伴」 於2012年由日本San-X公司所推出，是一群喜愛窩在角落、總愛堆疊一起的好夥伴們。不僅圓滾滾的超萌外型讓人難以抗拒，與眾不同的角色個性格外引發共鳴，粉絲族群不分男女老少遍佈各年齡層！萌魅力不僅獲封「小學生界的偶像天團」，超強療癒力更成功擄獲眾多20、30歲女性們的心，無疑是當今全亞洲最受矚目的超人氣角色！

如今，首部電影《角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友》終於確定要在今年暑假登台，其中備受歡迎的角色包括怕冷的「白熊」、沒自信的「企鵝？」、被吃剩的「炸豬排」，害羞的「貓」以及隱瞞身分的「蜥蝪」等夥伴們都不缺席，一同登上了大銀幕！此消息一出，不僅讓大批角落粉激動不已，更在媽媽界掀起一股熱潮，興奮表示：「家裡小朋友要暴動了！」

為歡慶「角落小夥伴」七週年而推出的紀念動畫電影《角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友》在日本上映後創造不少話題，不僅蟬聯了4週動畫票房冠軍，累積超過14億日圓的票房佳績！動人的故事情節也在社群媒體中引發熱議，甫上映便登上日本兩大權威網站「PIA映畫生活」、「Filmarks映畫」觀眾首日滿意度冠軍，接著次周票房不減反增，逆勢成長150％！更不可思議的是，因居高不下的網路聲量，讓電影在上映七週後，居然又激增86家戲院加入放映，觀影人數突破120萬人，網路上許多看完電影的粉絲感動表示：「全家人一起看，女兒哭了，爸爸竟然也哭了..」

《角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友》更多電影資訊歡迎上威視官方粉絲團查詢，前導預告請見：https：／／youtu.be／_RWTsSoFslQ

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