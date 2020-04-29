許多人在面臨外遇、偷吃、小三等三角問題時，會協尋徵信社。徵信社達人謝智博分享，入行14年經手案件最讓他印象深刻的，是一名15歲唐小弟的失蹤案件，由於他患有自閉症、妥瑞氏症又發育不良，焦急的母親聯繫當地警方，7天都等不到孩子回家，經友人介紹找上徵信社，利用社群平台圖文廣發，一條條私訊湧入成了搜索關鍵，當天就發現唐小弟行蹤。

謝智博指出，當他看見眼前一臉愁容的母親時，也喚起他同為父親的身份，因此欣然接下，並承諾免費協尋。他利用社群平台圖文廣發，下臉書廣告並鎖定中台灣，從上午發佈後下午就有了迴響，一條條私訊湧入成了搜索關鍵，謝智博迅速成立專案小組，前往所有網友提供訊息的所在地，包括逢甲一間釣蝦場、眼鏡行，凌晨終於在台中火車站附近發現唐小弟與當地街友一同在路邊閒聊。

立達徵信社執行長謝智博分享，立達並持誠信與專業，提供客戶最高品質的服務。(圖/立達徵信社提供)

有別於一般徵信社人找到就結案，謝智博利用對談找出男孩離家背後原因。他分析，唐小弟雖然患有自閉症，但隨著年紀增長他開始意識到自己時常造成他人負擔，尤其是自己的母親，選擇離家一部分為了減輕母親負擔，同時也渴望自主與自由，對唐小弟來說，離家是長大宣言也是自主的表現。為了引導唐小弟，謝智博卸下徵信社老闆一職化身心靈導師，讓男孩敞開胸暢談謝智博給出人生導引，最後唐小弟向他表示，希望自己長大可以成為一名徵信社達人，就像他一樣。

唐小弟表示感謝，並向謝智博表示希望長大也能加入徵信社。(圖/立達徵信社提供)

立達徵信社創辦人謝智博表示，這行從業人員多半良莠不齊又缺乏新血，除了老闆必須慧眼識珠外，公司制度是關鍵。有些公司會要求員工要達到20萬業績後才可抽成，意思是，假設業務員這個月執行了30萬的業績，必須先扣掉20萬業績達標，扣除辦案成本後，還要給公司一成週轉金，除非是資深老手或者天生吃這行飯，很多人在入行前幾年都是月領4-5萬元不等，更別說高風險、高工時的跟監行動與採證搜集資料所耗費的成本，「收入不如預期」寧可鋌而走險，是誤入歧途的主因。

謝智博指出，有些業務會利用委託人情感弱點，在抓姦案件中製造出假證據，像是利用同款車型假扮目標對象，拍下開進汽車旅館瞬間，再後製成相同車牌號碼，捏造成委託人另一半外遇的鐵證；或蓄意增加辦案難度而巧立名目來收取更多委託費。他提醒，業務的道德操守與專業素養就藏在他經手過的案件裡，可不斷詢問對方經歷作為參考；另外，全程錄音並在簽下委任單前先打到總公司確認此案件登記於公司監管下，亦可多一層保障。

(中時電子報)