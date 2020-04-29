綠黨縣議員余筱菁又出包，在縣議員上官秋燕告她誹謗後，縣議員張益生也要告她誹謗。（羅浚濱攝）

新竹縣竹東選區綠黨縣議員余筱菁又出包！去年她不了解議事規則議員能「書面質詢」，以「協尋啟事」點名同選區上官秋燕等3位藍營議員，涉誹謗罪被法院判罰3萬元，昨又在立法院演鬧劇。縣議員張益生指出，日前他和余筱菁在議會發生衝突，已委請律師要告余誹謗。

余筱菁首次參選議員當選，質詢側重性平和環保議題，常讓官員感到「不知所措」，去年5月貼文砲打同選區3名議員事件，余6月在議會紀律委員會鞠躬道歉，上官秋燕提自訴，余在法院審理終結前亦當庭向上官致歉，藍營議員對她的問政風格多以「不予置評」回應。

余筱菁代表綠黨參選第一選區立委，但登記後未見競選動作，地方上陳抗現場常可看見她的身影，昨在立法院開記者會，發生沒有證據質疑水神消毒液被吐槽的鬧劇，藍營議員說「不會感到意外！」「想打知度名吧！」

「我已委託律師要告余筱菁！」縣議員張益生說，本月24日議會召開程序委員會，在第一會議室討論焚化爐BOO案，因當時太陽很大，他把窗戶窗簾拉起來，余筱菁以防疫為由開門，讓民眾闖入議場拉起抗議布條。

張益生指程序委員會是討論提案是否列入議程，只能有議員和列席官員在場，一般民眾並不能列席旁聽，更何況闖入議場陳抗，余筱菁的脫序行為，已嚴重違反議事進行。

張益生說，他和余筱菁在會場發生言語衝突後，余在個人臉書貼文稱，在程序委員會開會期間，張益生議員面對民眾的陳情回應：「民眾有陳情的權利，我們有不面對他們的權利。」

張益生說，余筱菁在發言人民有抗議的權利後，一直打斷阻擋他的發言，他不時請余「閉嘴」，尊重別人的發言權，他強調的是「人民有合法的抗議權」，但余對他的話，用斷章取義方式貼在臉書上，已嚴重誹謗他的人格，已委託律師準備提告。

(中時 )