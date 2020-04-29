新冠肺炎全球大流行，歷時3個多月，近來台灣疫情也相對平穩。前陣子受創甚深的餐飲、觀光業也從指揮中心「零確診」發揮創意推優惠。板橋景觀高樓餐廳「Asia 49亞洲料理及酒廊」近期邀請調酒師駱威宏（Kevin）客座，以口罩、社交距離、14天隔離、疫情曙光為名設計「防疫大戰四部曲」4款調酒。調酒酸甜有層次，也有以台灣水果入味

以南洋美食、新創調酒聞名的「Asia 49亞洲料理及酒廊」（49F）邀請2019百加得傳世雞尾酒大賽台港澳冠軍，目前在台北遠東飯店馬可波羅酒廊首席冠軍調酒師─駱威宏(Kevin)客座！6月30日以前，調酒師Kevin因應現今疫情話題，以「防疫大戰四部曲」為名，推出四款令人驚艷的全新調酒，從典故串聯時事，令人莞爾！

●口罩不要脫（Masks Never Drop）：美國加州的經典調酒Lemon Drop，讓Kevin聯想到防疫最重要的「Masks Never Drop」，就成了這四部曲調酒的第一杯「口罩不要脫」！Kevin以詩洛珂伏特加為基底，調配義大利檸檬甜酒、冷萃咖啡、紫蘇葉和萊姆汁，再加入自製的綠豆蔻龍舌蘭糖漿搖盪而成。酸甜滋味又冒出紫蘇和綠豆蔻的氣息，而咖啡香在碰上萊姆酸時則會產生獨特的衝突感，使調酒風味更顯層次！

Asia 49-14天的那個隔離。（圖取Mega 50官網）

●14天的那個隔離（Camsomi）：義國百年經典調酒Negroni飄散著藥草香，常被義大利人當做餐前開胃酒飲用，幫助促進食慾，酒名的發音類似─那個隔離，成創作的靈感來源！Kevin仍以多種草藥和水果釀製的金巴利香甜酒為基底，搭配同為草本和水果風味的自製月桂葉琴酒和番茄甜艾酒，初飲泛甜，尾韻則有些酸苦，伴隨月桂葉幽微的香氣入口。

Asia 49-1.5公尺外的惡魔。（圖取Mega 50官網）

●1.5公尺外的惡魔（Away at 1.5 Meters）：這杯是以西班牙經典調酒El Diablo為啟發，Diablo是西語惡魔之意，Kevin除在用作基酒的唐胡里歐龍舌蘭中浸泡香茅增添風味，還將原始食譜中的黑醋栗酒改為木質調的白可可利口酒，當前者的清爽俐落遇上後者的木質調香氣，便撞擊出更加鮮明的個性口感，最後再注入薑汁汽水以及香檳檸檬葉自製酸，清香酸甜的韻味加上氣泡明滅。

Asia 49-曙光重現。（圖取Mega 50官網）

●曙光重現（A New Hope） ：大人版的蜂蜜檸檬熱飲「熱托迪Hot Toddy」，最近因為疫情爆紅，Kevin向結合台灣本土代表性水果─鳳梨，以此做為防疫調酒的完結篇。以波本威士忌為基底，拌入鳳梨汁、萊姆汁、蜂蜜、和自製的五香鳳梨糖漿，並以電熱棒將酒液加熱，食材裏的果香和丁香、八角、茴香等辛香，隨著熱氣飄散，好似擁有神奇的療癒魔力！

不過也提醒大家，新冠肺炎疫情尚未平穩，這陣子還是請避免出入人潮擁擠場所，若無法維持社交距離請配戴口罩。搭乘大眾運輸時請全程配戴口罩，配合體溫測量措施。這陣子也要勤洗手、多運動增加免疫力，也要保持好社交距離，也盼疫情早日平歇，還給大家安全平樂生活。

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(中時電子報)