就在全民防疫之際，台中豪宅一哥-聯聚建設有感於第一線人民保母的辛苦，繼2009年捐贈一部警用巡邏車之後，今年再加碼捐贈一部警用巡邏車及600套警用反光背心、防禦手套、帽子等警用物資給台中市警察局第六分局，總市值逾200萬元。

今（29）日下午在七期聯聚服務中心舉辦捐贈儀式，由聯聚建設總經理王于娟代表捐贈，台中市警察局第六分局長盧廷彰代表受贈，聯聚以具體行動回饋社會公益，為維護治安及防疫盡一分心力。

盧廷彰在致詞時表示，目前正逢防疫重要時期，警察同仁協助防疫工作很辛苦，對於聯聚建設大手筆捐贈警用物資表達感謝之意。

王于娟指出，希望落實企業社會責任，為站在第一線的人民保母盡一份心力，提供警方執行勤務充足的配備，守護自身安全，並表達對警察執行公務的欽佩與謝意。聯聚建設也希望能拋磚引玉，讓企業及社會賢達一起做公益，讓善意與愛心傳送到社會給需要幫助的人。

聯聚此次捐贈品項包括警用巡邏車一部、600套反光背心、防禦手套、帽子警用物資等，提供警政工作非常即刻性的行動力。

巡邏車特點，包括以高性能加上先進智聯網配備，提升員警辦案效率、改善執勤用車時的環境，在打擊不法上具有莫大助益。警備車有年限及公里數限制，巡邏車為治安全天候必備交通工具，使用率頻繁且逾齡比例偏高，一天24小時由不同員警巡邏，每台車平均出勤一次巡邏需約2小時，所需用量甚高。

另外，第六分局轄區範圍腹地廣大、涵蓋重要設施、重要產業圈、交通要道。轄區是台中市西屯區，面積約四十餘平方公里，共計39個里，統轄西屯區6個派出所，分別為西屯派出所何安派出所、協和派出所、市政派出所、永福派出所、工業區派出所，為台中市區警力重要佈署。

其次，聯聚建設還以實際行動捐款支持中華義勇警察發展總會及警察之友會，為讓全心為民眾打拼的警察同仁無後顧之憂。

事實上，聯聚建設在台中深耕將近26年期間積極投入公益活動。去年捐贈一輛加護型救護車予梧棲童綜合醫院，同時照顧海縣居民健康，在醫療救援、院際轉診及支援公益活動等都能發揮最大功能，挽救更多的生命。

聯聚建設在建築規劃上，也透過諸多巧思展現敦親睦鄰的人情味，如奉茶水柱讓來往的民眾飲用，廊道石椅、街角藝術，讓市民休憩，傳遞一份濃濃的社會關懷。

聯聚建設秉持以人為本、永續經營及社會責任的使命，在專業領域努力，致力打造安全、實用及兼具美感的建築，並且心懷取之於社會，用之於社會的精神投入社會公益。近年來更是善舉不斷，包括寒冬送暖－臘八粥結緣活動、補寒士尾牙缺口，贊助紙風車為偏鄉孩童點亮藝術之燈、支持認養柬埔寨貧童計畫，以及幫助大甲阿嬤把家蓋回來等。

聯聚建設致力於教育文化也不遺餘力，大少筆捐贈並整修有121年歷史大同國小校史館及司令台、整建東海大學老宿舍B House成為師生可以使用的空間，也促成鞋業大老聯手逢甲大學培育南向管理人才，更提供培育計畫，讓建築相關科系為畢業前即能做中學、學中做，學生備受各界好評，事業、志業齊步走。

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