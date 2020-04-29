南投縣草屯鎮49間店家成立「社區防暴關懷站」，熱心投入防暴優先區行列，29日南投縣政府致贈感謝狀給業者，表達對店家協防的肯定及鼓勵。透過政府輔導社區，並整合社區網絡資源，建立反家暴社區意識，降低家庭暴力、兒少保護事件的發生率。

「草屯出發，遍地開花！」南投縣社會及勞動處長林志忠說，自4年前起，輔導草屯鎮御史社區投入家庭暴力社區預防工作，御史社區已將宣導種子撒向草屯、魚池、竹山、國姓、水里、仁愛、信義等各鄉鎮市，帶領全縣各社區共同響應反暴力。

林志忠指出，南投御史社區與台中亞洲大學社工系師生合作，邀請草屯鎮美容美髮店與各式商家成立「社區防暴關懷站」，經店家說明家庭暴力預防的相關知識，喚醒商家對反暴力議題的重視，協助遭受家庭暴力議題的被害人通報並鼓勵商家成為友善路人，至今已成立共計49處。

南投縣政府社會及勞動處指出，透過社區及商家的合作，建立起完善的初級預防安全網，守護每個家庭與鄰里，使社區中所有的兒少與家戶成員都能夠安居，免於受暴的恐懼與陰影。

(中時 )