倫元投顧分析師陳學進表示，台股29日開高走高，終場上漲156.16點，漲幅1.47％，收在10,772.22點，櫃買指數同步收紅，終場走揚1.54點，漲幅1.15％，以135.54點作收。三大法人方面，外資轉買180.27億元，投信續買11億元，自營商轉賣17.8億元，惟外資於台指期貨市場上持續加碼1,881口多單，累計淨多單部位為38,439口，心態轉趨謹慎中性偏多。

全球新冠肺炎累計確診病例已達311萬例，然美國標準普爾500波動率指數（VIX指數）、美元指數、美國十年期債券殖利率等三大風險指標陸續回穩，且面對油價崩跌也未出現異常波動，顯見市場的恐慌情緒持續降溫，預期後市行情維持正向偏多的機率居大，

此外，歐美疫情趨緩、各國政府救市計劃接續推出、大盤10日線及月線翻揚向上、外資法人買盤陸續歸隊等利多，皆有利於台股持續向上挺進，惟29日加權指數突破季線後，在季線仍呈震盪走跌下，短線不排除或有震盪，但在多方控盤格局不變前，行情趨勢向上的看並未改變，重點仍在個股。

個股方面，本周納入投資組合的榮創，搶搭Mini LED題材，營運現轉機，隨趨勢向上且業內法人大戶心態偏多不變，預期後市將有大漲再創新高的機會。

此外，部份防疫概念現仍呈強者恆強外，部分低基期、低位階、風險小、基本面及產業面具轉機題材的績優股也可望接棒演出，包括被動元件、IC設計、IC載板、網通、微機電、指紋辨識、工業電腦、Mini LED等族群，至於利空受創最重的航運、航空及飯店餐飲業者近期也都出現強勁漲勢，顯見投資人順勢操作的策略無須改變。

(工商 )