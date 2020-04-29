永誠國際投顧分析師李忠興認為，30日逢五一連假前的最後一個交易日，市場都認為會有較大賣壓，若以反市場角度來說，賣壓應在指數創反彈新高已湧現，並於29日的大量中適度換手，因此30日持續向上突破創高的個股，反而會是連假後的強勢指標。個股方面，本周納入投資組合的統新，全球5G布建加速，薄膜濾光片需求成長，3月營收創歷史次高，投信近期積極布局。

他表示，美股道瓊電子盤在台股盤前由黑翻紅，加上台灣連3日零確診，已16天無本土病例，吸引國際資金進駐，29日新台幣一度強升1.4角，激勵台股爆量大漲，盤中逼近10,800點整數大關，終場上漲156點，收在10,772點，長紅收復季線。

外資29日又認錯回補180億元，但相較於第一季賣超5,318億元，4月至今仍呈現賣超38億元。不過，台股自3月19日低點8,523點反彈以來，已強漲逾2,200點，外資持股不增反減，從3月19日至今仍賣超1,293億元，外資幾乎完全被軋空手，一旦疫情趨緩，外資要回買的力道，將推升指數朝11,200點的向下缺口挑戰。

(工商 )