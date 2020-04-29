啟發投顧分析師楊基政說，台灣連日零確診，吸引國際資金進駐，加上逢摩台指結算，台股29日爆量大漲，衝破10,700點關卡，成功收復季線，然台灣五一連假在即，30日收月線恐承壓，後續月線至季線區間盤整機會仍大，且指數未跌破月線前，建議採買黑賣紅操作。個股方面，本周納入投資組合的新麗，技術面出現轉強訊號，強勢亮燈漲停。

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