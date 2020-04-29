逐洞賽》啟發投顧分析師楊基政 17:392020/04/29 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政說，台灣連日零確診，吸引國際資金進駐，加上逢摩台指結算，台股29日爆量大漲，衝破10,700點關卡，成功收復季線，然台灣五一連假在即，30日收月線恐承壓，後續月線至季線區間盤整機會仍大，且指數未跌破月線前，建議採買黑賣紅操作。個股方面，本周納入投資組合的新麗，技術面出現轉強訊號，強勢亮燈漲停。 (工商 ) #新麗 #啟發投顧分析師楊基政 #月線 #逐洞賽 #零確診 也許您會感興趣 推薦閱讀 操盤心法－第二季基本面偏守，留意月線支撐 04:102020/04/25 證券．權證 今日零確診 新冠肺炎累計429例 13:542020/04/26 生活 法說高峰 台股月線有望終結連黑 04:102020/04/27 財經要聞 《晨間解盤》提防回測月線(日盛投顧提供) 09:072020/04/27 財經 逐洞賽│摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:582020/04/27 財經 逐洞賽│倫元投顧分析師陳學進 17:582020/04/27 財經 逐洞賽│永誠國際投顧分析師李忠興 17:582020/04/27 財經 逐洞賽│啟發投顧分析師楊基政 17:572020/04/27 財經 連續兩天零確診 蔡英文感謝國人配合守住疫情防線 18:412020/04/27 政治 梵克雅寶買氣旺 零確診效應 04:102020/04/28 時尚消費 財經熱門新聞 華爾街空頭：經濟大蕭條來臨 美股驚洩35％崩跌空間 - 財經 傳寶成慘遭斷崖式砍單 「鐵血公主」祭7招求生 - 財經 驚爆台積電大客戶劈腿？竟是死敵曝大招 - 財經 原油閃崩別害怕？ OPEC力挺油價衝回這價位 - 即時 機會來了！大樂透連槓23期 下次頭獎上看8.3億 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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