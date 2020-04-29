澎恰恰昨日驚傳遭黑道逼債輕生，他第一時間與兒子矢口否認，直斥是烏龍爆料。然而事隔1日，澎恰恰態度大轉彎，稍早他今(29日)再度於臉書以292字還原事情來龍去脈，坦承被詐騙已經是半年前的事，但他沒有輕生。
據悉，澎恰恰前陣子有資金1千萬需求，透過朋友借錢周轉，但要先付180萬手續費跟介紹費，想不到朋友拿了支票就跑，令澎恰恰驚覺被騙，今年3月底赴刑事局報案，4月17日再去補程序。
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澎恰恰臉書全文：
各位關心小弟的好朋友大家好：
從昨晚至今天.
因為新聞報導讓很多好朋友擔心.
在此先謝謝大家.
被詐騙的事已經是半年前的事.
基於希望不再有人受害.所以我尋求法律途徑.
至於內容.進入司法就不能明述.一切靜待司法程序.
至於 輕生 這個實在是太嚴重了.
因為生命是可貴的.
每個人都要愛惜自己.
這完全子虛烏有.
小弟出道多年.任何事情都本著互相尊重的原則.
好朋友們請相信我的堅強.
如同上投手丘一樣.
這些年來.小弟一心往文化作品努力.
過程肯定艱辛.
往往需要尋求發展的資金.
當然難度高.
但沒有什麼嚴重借貸的問題.
以上向大家報告.
努力的方向也不會改變.
打擾大家了.
謝謝🙏
疫情期間.
好朋友們都要保重身體.
祝大家健康.
(中時電子報)
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