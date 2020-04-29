20200429中天新聞 澎恰恰驚傳黑道逼債輕生？ 竟是借錢遭詐180萬

澎恰恰昨日驚傳遭黑道逼債輕生，他第一時間與兒子矢口否認，直斥是烏龍爆料。然而事隔1日，澎恰恰態度大轉彎，稍早他今(29日)再度於臉書以292字還原事情來龍去脈，坦承被詐騙已經是半年前的事，但他沒有輕生。

據悉，澎恰恰前陣子有資金1千萬需求，透過朋友借錢周轉，但要先付180萬手續費跟介紹費，想不到朋友拿了支票就跑，令澎恰恰驚覺被騙，今年3月底赴刑事局報案，4月17日再去補程序。

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澎恰恰臉書全文：

各位關心小弟的好朋友大家好：

從昨晚至今天.

因為新聞報導讓很多好朋友擔心.

在此先謝謝大家.

被詐騙的事已經是半年前的事.

基於希望不再有人受害.所以我尋求法律途徑.

至於內容.進入司法就不能明述.一切靜待司法程序.

至於 輕生 這個實在是太嚴重了.

因為生命是可貴的.

每個人都要愛惜自己.

這完全子虛烏有.

小弟出道多年.任何事情都本著互相尊重的原則.

好朋友們請相信我的堅強.

如同上投手丘一樣.

這些年來.小弟一心往文化作品努力.

過程肯定艱辛.

往往需要尋求發展的資金.

當然難度高.

但沒有什麼嚴重借貸的問題.

以上向大家報告.

努力的方向也不會改變.

打擾大家了.

謝謝🙏

疫情期間.

好朋友們都要保重身體.

祝大家健康.

(中時電子報)