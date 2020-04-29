彰化高鐵特區今年首波辦理土地招標，29日開標，共標脫13筆土地、5.9797公頃，進帳17.5億元，標脫率達32％，創下近年來最好成績。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化高鐵特區今年首波辦理土地招標，29日開標，共標脫13筆土地、5.9797公頃，進帳17.5億元，標脫率達32％，創下近年來最好成績。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

吳敏菁／彰化報導

彰化高鐵特區負債轉盈餘了！彰化高鐵特區今年首波辦理土地招標，29日開標，共標脫13筆土地、5.9797公頃，進帳17.5億元，標脫率達32％，創下近年來最好成績，更寫下產專二1筆2.6838公頃、標出8.5億元的單筆最高紀錄。

彰化高鐵特區從2015年開發完成，可標售土地66.4公頃，今年開標前統計，已標出73筆，共15.23公頃，還剩10億元債務，今年首度辦理招標，一口氣逆轉勝，彌平赤字，還有盈餘，總計標出土地86筆、21.21公頃。

儘管這次公告要標出42筆，共18.63公頃，總價值至少47億元，脫標率才逾3成，但已進帳17.4億，大幅超越去年標售才5億元的成績，尚餘40幾公頃，未來幾年再為縣庫進帳百億元不是問題。

縣府地政處表示，這次標售，處新冠肺炎防疫期間，但彰化高鐵特定區位良好，價格合理，吸引投資人進場投標，住宅區土地多人搶標，投標封計有19封，標脫13筆，其中住宅區12筆，不少建商看好後續發展，搶先投資。

此外，最受矚目的標的位於中央氣象局田中氣象站教育園區附近的第二種產業專用區脫標，超越彰基6.2億元承購的紀錄，是台中廠商計畫來擴廠。

太讓人振奮了，縣府指出，彰化高鐵特定區區內道路均已開通，且鄰近溪州花博公園、田尾公路花園等，聯外道路四通八達，還有東彰快速道路林厝交流道連接田中高鐵站，往來彰化、南投方便，中央氣象局闢建田中氣象站教育園區、彰化基督教醫院投資興建，旅館區及住宅區亦有民眾陸續建築開發，後市看好。下半年度將繼續辦理特定區土地公開標售。

(中時 )