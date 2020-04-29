日本的新冠疫情起起伏伏，28日單日新增病例增幅回升至200人以上，截至29日下午，全國累計有1.47萬人染疫、428人病死。東京都仍是重災區，知事小池百合子29日告訴媒體，將請求中央政府延長原定於下周三（5月6日）結束的緊急狀態令。

東京都今日的增幅回跌至100人以下，新增47人。惟都內老人照護中心「北砂之家」集體感染情況擴大，近4日內共發現39人染疫，其中4人為職員。北海道札幌29日也新增26人確診，追平該市單日增幅紀錄。

全國知事28日召開會議，針對要求中央政府延長全國緊急狀態令進行最後協調。消息指，當局有意修法，針對違反停業令或隔離令人士實施罰則。知事也會考慮到各地學校長期停課，因此有意推行與歐美各國一致的「9月入學制」。

另一方面，日本國立感染症研究所日前公布研究結果指，國內第一波來自武漢的疫情已幾乎平息，目前仍在蔓延的第二波疫情，則是以歐洲流行的病毒株為主。武漢的病毒株於1至2月進入日本，變異後在歐洲流行的病毒株，則於3月中旬透過海外回國者流入國內。

此外，東京1名85歲老翁因連日發燒求診，病毒檢測結果呈陰性，之後他卻因病情惡化死亡，且檢驗結果顯示老翁感染了新冠肺炎。當局認為，此患者屬假陰性病例。快速檢測（PCR）為高敏感度檢查方法，但受到病毒量及取樣方式影響，仍可能出現偽陽性或偽陰性結果。

(中時 )