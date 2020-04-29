台南市黎明高中繁星推甄傳來好消息，通過第8類醫科第1階段的5位學生，全數在第2階段高分錄取，全校師生欣喜萬分，錄取醫科及台大的同學更用心寫下心路歷程，分享準備大考的讀書心得，希望對未來的學弟妹及同學們有所裨益。

繁星推薦中上榜機會難度最高非第8類醫科莫屬，除第1階段要高分通過外，還須第2階段面試，全國競爭型名校多數錄取率約50％。在高手如雲的競爭中，黎明高中通過第1階段的5位學生全數在第2階段高分錄取。

錄取國立陽明大學醫學系的郭研孜表示，學習上遇到問題一定向老師同學詢問，善用平時晚間自學時間，假日妥善安排自主學習與休閒，找到一起努力能互相督促、鼓勵的朋友。此外，積極參加競賽訓練臨場表現，除建立豐富的團隊合作經驗外，更拓展自身視野，成為推進自身前進的一大動力。

錄取台北醫學大學醫學系的陳翔郁表示，保持規律的生活，有效率運用時間，熟讀學科內容，各科均衡發展，找到適合自己的讀書地點以及方法，良好的環境很重要，充分地與同學討論。慢跑或打籃球訓練體力與耐力，有助紓解壓力，也能增進體能。

錄取中山醫學大學牙醫系的曾應慈的建議是，勤做筆記，重點複習，寫字能使記憶深刻。此外，與同學討論內容，是進步的引擎。

錄取高雄醫學大學牙醫系的林彥均表示，多練習面試，紀錄改進事項，真誠地表現自己，不刻意回答來迎合教授。除了對鏡子練習自我介紹，經常找身邊的人練習，聽取他人的建議，要相信自己。

錄取中國醫藥大學牙醫系的林凱怡同學，則找了許多老師來模擬面試，甚至主任、校長都不放過，多元吸收不同的觀點。

錄取台大材料工程學系的楊秉叡表示，教科書一定要跟上任課老師的進度，多多利用假日自修以及晚間自學的時間溫習課業，回家後留一段時間放鬆並調整自己的狀態讓讀書時的專注度可以提升。

錄取台大土木系黃姝宜同學表示，上課認真聽講，確實做筆記。平時多方閱讀，不只增加自己的視野，也可運用在寫作上。

校長羅家強感謝同學們誠摯分享心得祕訣，以及導師3年來無私的奉獻，希望這些方法，能幫助接下來要迎戰指考的同學和下一屆學弟妹們，找到適合自己的方法，為前進理想大學做好準備。

(中時 )