受到疫情影響，109學年度將從今年9月開始，但公立托兒所及非營利幼兒園的登記報名已經開始，台南市目前有6所非營利幼兒園，新的學年度將再增加5所，分別在佳里國中、麻豆國中、南新國中、土城國小及永仁高中，園舍由南市府執行教育部前瞻計畫新建，再委外辦理，其中在佳里國中的非營利幼兒園，將交由天主教伯利恆社會福利基金會負責，也是繼學甲後，該單位經營的第2間非營利幼兒園。

南市府教育局指出，5所新增的非營利幼兒園從去年起陸續動工興建，其中4所的委外經營也評選完成，土城國小由崑山科技大學負責，是南市首間大學院校經營的幼兒園，南新國中由新營樂仁幼兒園接手，永仁高中則是台南YMCA經營，加上伯利恆的慈母幼兒園，業者評價都不錯，僅剩麻豆國中還在評選，將可提供25班、652名額。

南市原有的6所非營利幼兒園因收費介於公托與私托之間，加上非營利法人的教育理念，配合政府機關查核、比公托還能提供彈性托育服務，甚至得比照公托抽籤才能進入，相當熱門，教育局也強調，非營利幼兒園比照公幼，優先招收身心障礙幼兒、低收入、中低收入戶子女、原住民幼兒、特殊境遇家庭子女及中度以上身心障礙者子女等，可減緩家長登記公托抽籤壓力。

依據目前工程進度，佳里、土城、麻豆等3處可望在9月開學，南新則要等到10月，永仁高中則會在109學年度第2學期加入行列。

天主教伯利恆社會福利基金會祕書陳正霖表示，佳里非營利幼兒園招收136個名額（包含幼幼班16人），是該基金會的第2所幼兒園，將傳承甘惠忠神父的教育理念，目前也在招聘相關教職員並進行招生事宜，希望能如期上線。

(中時 )