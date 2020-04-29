慈濟基金會與聖母醫院修女，向配送口罩使命必達的郵差先生，表示謝意。（莊哲權攝）

因為有許多人默默付出，台東目前是全台零確診及第1個零隔離縣市，其中，郵務士不辭辛勞地將民眾需求殷切的口罩送達全縣各藥局，堪稱防疫的幕後英雄之一，慈濟基金會29日結合台東聖母醫院修女及花東實業家，贈送小點心給綠衣天使，表達謝意。

台東郵局郵務稽查林孝政表示，行政人員會在前一天先將先整理好，每天郵務人員提早出班，趕在2小時內送達到全縣的藥局和衛生局，最遠到達仁鄉，車程就要1個半小時，加上原本的郵務量，雖然辛苦但大家都非常樂意配合。

郵務科長武延平說，台東還要配送到綠島和蘭嶼，擔心受氣候影響每日班機的航班不固定，在配發時都要精準掌握和調度。此外，防疫酒精1箱酒精大約13公斤重，又是易燃物，送達藥局後必須1箱1箱搬，運送的車輛更配備滅火器，從裝箱到載運，絲毫不敢大意。

慈濟基金會表示，這群隱身幕後的英雄，默默為大家運送口罩和酒精到各藥局，努力完成全民防疫的使命，因此跨宗教邀請聖母醫院修女，及花東實業家共襄盛舉，也期盼拋磚引玉，喚起更多社會大眾關心這群綠衣天使。

此外，慈濟基金會29日也致贈100多份素食便當給台東市公所員工，期望透過提倡茹素，呼籲大家戒殺少欲，杜絕疫情氾濫，而繼台東市公所之後，慈濟也接下愛的接力第3棒，持續在疫情期間，傳遞溫暖的力量。

(中時 )