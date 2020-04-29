具房地產指標性的國泰全國房地產指數，今(29)日公布今年第1季房地產指數，相較上一季價漲量縮，不少重劃區因疫情關係，推案量縮明顯，但相較去年同季價量俱穩。總體來說第一季疫情對房市買氣，影響並不大；不過，疫情持續延燒全球，展望未來房市，疫情控制，將是牽動價量變化最大關鍵。

國泰房地產指數指出，受到新冠肺炎疫情全球擴散，影響全球供應鏈、股債市場與油價劇烈震盪，各國紛紛調降本年度經濟成長率預測值，並調降利率因應。國內央行也於 3 月份理事會通過決議調降政策利率 0.25 個百分點及推出中小企業融通機制。隨著肺炎疫情擴散，對於國內出口與內需經濟都受到相當程度影響，勢將影響國內消費信心及就業市場。

本季房市受新冠肺炎疫情影響，因三月後疫情始擴及全球，對桃園以北市場較有衝擊，本季供給量縮因有延推個案之情形，剛性需求能否支撐買盤為後續觀察重點；新竹、中南部則無明顯受其影響，惟此波疫情影響整體經濟面之時間將持續延長，後續對房市價量變化仍待觀察。

進一步觀察各地區表現，相較上一季，除台中、高雄價格下跌，其餘地區成交價皆持穩或上漲，但成交量則呈現北高量縮、中部持穩局面，惟成交量指數全面性減少值得注意；相較去年同季，桃園、台中價格下跌，其餘地區成交價皆持穩或上漲，成交量部分，新北、台中減少，其餘地區皆持穩或增加。

從四季移動趨勢來看，台北、新北本波成交價接近波段高點，桃園、台中成交價仍在高檔盤整，新竹縣市、台南、高雄成交價皆創新高；但成交量呈現兩極發展，桃竹以北地區成交量仍處相對低檔，中南部地區成交量已超過波段高點。

惟自住需求仍在且房貸利率維持低檔，就第一季觀察疫情對房市買氣影響不大；長期而言，新冠肺炎疫情後續發展、金融機構不動產授信風險控管情況及全球央行量化寬鬆政策之推動，在各方因素交互影響下之房市發展，將是接下來之觀察重點。

(中時電子報)