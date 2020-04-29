環保局接獲通報立即前往苑坑里1間工廠稽查，30日將在公所開會說明稽查進度。（陳品安提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣通霄、苑裡地區近日因空氣汙染嚴重，遲遲找不到汙染來源，民怨沸騰讓苑裡鎮公所在網路上成為箭靶，公所為了讓鄉親了解空汙稽查作為，30日上午將召集環保局、鎮代會在鎮公所2樓舉辦空汙防制說明會，鎮長劉秋東表示，空汙稽查權責單位在環保局，礙於縣府人力有限，希望爭取中區環境督察大隊協助。

通苑地區24日有大批鎮民反映聞到疑似燃燒塑膠的刺鼻臭味，臭到無法入睡，生活大受影響，PO網希望政府單位正視空氣汙染問題，盡速找出排放臭氣的地點，不過由於民眾通報地點範圍太大，環保局猶如海底撈針，難以找出確切的汙染源，27日起加派2組稽查員駐點通苑，希望讓稽查工作更有效率。

不過長期空汙未解，讓鎮民紛紛將矛頭指向地方父母官，苑裡鎮公所因此成為網友群起圍攻的對象，鎮長劉秋東深受人身攻擊，不僅被問候「死了是嗎？」，苑裡更被戲稱「苑裡國」，隨著不理性的留言愈來愈多，嚴重打擊公所及代表會服務鄉親士氣，劉秋東表示已收集證據，不排除對人身攻擊的酸民提告。

劉秋東表示，自己晚上也有聞到陣陣臭味，鎮民的大小事就屬公所權責範圍，但依《空氣汙染防制法》規定，主管機關為縣府環保局，公所只能通報及配合查處，公所絕對沒有推諉或懈怠，27日一早即以最速件公文請環保局盡速派員專案查處，並爭取苑裡鎮設立24小時駐點專責稽查小組。

劉秋東說，理解鎮民深受空汙困擾，但網路霸凌不能解決問題，縣府稽查人力確實有限，為了讓公所清潔隊、鎮民代表，了解空汙防制稽查作業與進度，盡早協助查明汙染源，30日將邀集環保局人員召開說明會，盼能爭取中區環境督察大隊協助，希望鎮民齊心協力，一旦發現可疑汙染源立刻打電話通報環保局稽查。

(中時 )