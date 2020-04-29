中共解放軍官員對於美國海軍巴瑞號驅逐艦(DDG-52,USS Barry )進入南海表示抗議，稱這是美國的挑釁行為，對此共軍方式派出船隻和飛機，對其「跟踪、監視、核查、識別和驅逐」。不過美國海軍稱，巴瑞號確定經過南海，這是自由航行權，而且沒有遇到中國大陸方面的任何軍事動作。

美國海軍研究所(USNI)報導，南部戰區新聞發言人李華敏大校表示，一艘美國軍艦，行經南海時，刻意接近西沙群島，是美國方面的挑釁行為，已經嚴重侵犯了中國大陸方面主權和安全利益，刻意造成區域的安全隱患，並容易引發突發事件....在美艦航行其間，解放軍派出飛機與軍艦全程監視。

美國海軍證實，巴瑞號（DDG-52）確實從越南附近的島鏈附近，向北進行自由航行。但是與共軍說法不同的是，巴瑞號並沒有遇到中共軍機與軍艦，也就沒有出現任何不安全或危險的遭遇。

大陸南部戰區發言人李華敏，對於美國海軍巴瑞號驅逐艦，刻意通過接近西沙群島海域表示抗議。(圖/大陸國防部)

華盛頓和北京都指責對方在如今新冠肺炎疫情大流行的時候，各方注意力都在防疫，試圖趁此時機在南海進行更多的軍事布局。

巴瑞號隷屬第七艦隊，本月曾經兩度航經台灣海峽，同樣引起了北京方面的類似反應。在 4月22日通過台灣海峽的第二天，大陸首艘航空母艦遼寧號，也通過台灣海峽。

此外，美國神盾巡洋艦碉堡山號(CG-52 ,USS Bunker Hill,）和兩棲攻擊艦美利堅號（LHA-6,USS America）也在馬來西亞外海進行聯合演訓，同樣引發中國大陸的微詞。

(中時電子報)