《北京日報》報導，今天在北京市新冠病毒肺炎疫情防控工作新聞發佈會上，市疾控中心副主任龐星火發佈了健康防護指引，將北京市疫情應急由一級調降至二級，除8類人員和特定場所外，戶外原則上可不戴口罩。

龐星火說，常態化防控機制下，北京市民應堅持科學佩戴口罩，隨身攜帶口罩，視不同人群、場所選擇佩戴適宜的口罩。以下人群和場所需要繼續堅持戴口罩：

（一）重點人群

1.新冠肺炎確診病人、疑似病人、無症狀感染者及其密切接觸人員，康復期出院病人，以及入境人員(從入境至隔離期滿)。

2.居家隔離或健康監測物件及其共同生活的家人。

3.出現發熱、咳嗽、咽痛、鼻塞、流涕、打噴嚏等有呼吸道症狀的人，或與上述人員接觸的人。

4.孕產婦、兒童、65歲以上老人、患有慢性基礎疾病、抵抗力較低等體質弱並需前往公共場所的人員。

5.赴醫院就診或陪同他人赴醫院以及探望病人的人員。

6.看護老人、嬰幼兒和長期臥床人員的家庭護理人員。

7.醫療衛生、安保執法、公共服務等頻繁接觸不同人群的工作人員。

8.乘坐各類公共交通工具或公用電梯的人員。

（二）重點場所

1.社區和單位進出口等人員密集區域。

2.汽車站、地鐵站、火車站、機場等公共交通場所。

3.商超、賓館、批發市場、銀行網點、業務大廳、餐飲行業、美容美髮等商業服務場所。

4.展覽館、美術館、圖書館、博物館等公共服務場所。

5.養老院、福利院、救助站等相關特殊場所。

6.人員密集、通風不良的辦公區域、會議場所、生產作業區域。

7.與不瞭解健康狀況的人員接觸距離小於1米的任何環境或場所。

（三）學校校園

1.教室內的授課教師和聽課學生。

2.校內教職員工，含後勤保障、保潔、安保人員。

3.進入校園內的外來訪客。

二級應急回應下，除以上規定的重點人群、重點場所和學校校園限制措施外，戶外環境原則上可不戴口罩或根據自身狀況決定。口罩在弄濕或弄髒時及時更換，廢棄口罩不隨地亂扔，放置隨身塑膠袋中按生活垃圾分類處理。

(中時 )