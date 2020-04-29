光寶科(2301)今天舉行法說會，光寶集團副董事長暨總執行長陳廣中表示，第2季需求很強，業績可望較第1季成長，營收成長幅度及工作天數增加幅度差不多，由於歐美疫情尚未收歛，下半年客戶需求仍需觀察，公司目標是希望每年EPS都能維持成長，公司亦將持續在非大陸地區增加產能，希望兩年後非大陸生產比重超過20%。

大陸地區因新冠肺炎疫情獲得控制，各地區生產幾乎已完全恢復，加上居家辦公及教學等遠距生活趨勢帶動雲端、光電產品應用於5G+AIoT、NB/PC與遊戲類需求強勁，讓光寶科第2季營收及獲利均可望較第1季提升。

陳廣中表示，第2季4月及5月需求看起來是實質需求，6月還要看通路銷售，第1季原本是61個工作天，受到新冠肺炎疫情影響，實際工作天數是52.7天，第2季估計有62個工作天，約較第1季增加18%，由於人工及物料狀況不錯，預估第2季營收成長幅度與工作天數增加幅度差不多。

儘管第2季需求強勁，能否持續到下半年仍是未知數！陳廣中表示，由於歐美市場尚未重新開工，客戶產品進入通路之後需要時間去化，還是要給客戶時間去了解銷售狀況，在歐美疫情未收歛之前，對於下半年預估是猜測多於事實，客戶需求狀況仍須觀察。

近期被動元件價格漲聲響起，是否影響公司毛利率？對此，陳廣中表示，被動元件價格對公司上半年毛利率影響較不明顯，被動元件價格漲價與否要看總需求，總需求不佳，被動元件要漲價也是困難，目前公司以備庫存方式來因應，並從兩家廠商中價格較合理的1家取貨。

針對SSD事業部交割進度，陳廣中表示，SSD交割是現在進行式，希望第2季能完成。

在生產基地產能轉移部分，陳廣中表示，目前光寶科在非大陸地區共有泰國、越南、墨西哥、印度及去年新加入的高雄廠，未來擴產將以這5個據點為主，沒有新的計畫去其他地區，越南廠今年第1年加入量產，不過未來2到3年越南廠產能占總產能比例仍在10%以下。

目前光寶集團大陸和非大陸生產比重約85:15，公司目標是兩年後非大陸生產比重超過20%以上。

陳廣中表示，公司目標是希望每年EPS都能維持成長，並能落實到每一個季度，雖然今年營收不好，公司希望透過GP及OP來提升公司獲利。

(時報資訊)