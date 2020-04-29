17 Media新型態直播旅行新節目《17瘋開箱》，請到人氣Youtuber梓梓（董梓甯）擔綱主持，最新一週節目梓梓搭擋17正妹主播郭雅茹（17ID莫納美人魚），帶大家前進澎湖兩天一夜盡情體驗陽光、沙灘、比基尼。

梓梓帶觀眾開箱澎湖難掩興奮，因為她自己是第一次到訪澎湖，行程中很多對她而言都是全新初體驗，首日開箱的「覓海灣露營車」就是梓梓的露營初體驗，她之前從沒搭帳篷露營也沒住過露營車。

露營野餐美食剛吃兩口就接獲「17躲貓貓任務」，證明梓梓在國中時期果然是有練過的躲貓貓高手，竟然向工作人員要了個黑色大垃圾帶把自己套住趴在露營區戶外垃圾桶旁，成功偽裝成一包垃圾騙過雅茹贏了比賽，也讓直播觀眾看到笑嗨嗨。

17 Media同時力邀各界意見領袖們在社群上分享《17瘋開箱》中的各種新鮮好玩的景點，一同宣傳台灣之美。包含在台首位破百萬訂閱的日本籍YouTuber三原慧悟、用真心愛台灣的土耳其籍Youtuber圖佳、烏克蘭美女軟體工程師凱娜Kate、曾在第二屆金羽獎獲得「最佳專業演唱獎」的17直播主金金、全勤主播Ohla歐拉、毛毛MoMo等還帶用戶們一起抽獎專業電競耳機組和千元飯店折價券，全台22縣市加離島皆可使用。

(中時 )