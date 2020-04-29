台灣線上零售業龍頭-富邦媒(8454)第1季財報出爐，第1季歸屬於母公司業主稅後盈餘為4.41億元，年成長11.6%，為歷年同期新高，單季每股盈餘為3.16元。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，根據經濟部統計處公佈之統計資訊，受疫情影響，台灣零售業第1季年減0.6%，隨著民眾減低外出頻率，消費者轉移至網路購物；2020年momo第1季在宅經濟需求的催生下，加上網路購物維持高成長，第1季momo網路購物業績已佔公司營業額的90%，年成長率達到35.5%。

富邦媒第1季合併營收約151.1億元，年增28.7%，為歷年同期新高，EBITDA(稅息前折舊攤銷前利潤)為7.53億元，歸屬於母公司業主稅後盈餘4.41億元，年成長11.6%，為歷年同期新高，單季每股盈餘為3.16元，相較去年還原一次性所得稅利益，則年成長20.1%。

富邦媒積極加入行政院農委會號召，旗下momo購物網規劃「農產嘉年華」活動專區，開賣具有溯源、產銷履歷、有機或CAS認證的「國產農產品」，自活動上線至今帶動農產漁類年成長逾3倍，尤其以釋迦、米麵銷售表現最為突出；momo同時也力挺台灣在地漁產銷售，攜手現撈魚貨冠全台的高雄梓官區漁會組「漁產銷售國家隊」，momo電視購物Live節目首波端上外銷等級頂級龍虎斑，4月28日momo電視直播Live即售出15000條、總重超過10公噸的頂級龍虎斑，為農漁業拓展國內銷售市場盡一份心力。

為協助零售店家挺過新冠肺炎帶來的衝擊，富邦媒響應政府紓困政策，旗下momo摩天商城繼推出「台北店家到你家」，協助線下逾百家店家至線上通路推廣優質商品力。接續響應經濟部「零售業上架電商服務堆動計畫」，祭出「momo摩天商城推廣專案」，以中小型企業店家為目標對象，善用平台流量優勢，及全通路近千萬會員加持，此次推廣專案針對有意進駐的店家，祭出開店費大幅度優惠方案。

此外，為刺激新進駐的店家買氣，momo摩天商城也規畫站內版位、App行動購物、影音、Line、Facebook等廣告行銷的宣傳資源，及提供教育訓練課程等，以期協助實體零售店家加速「數位轉型」，無痛跨足線上零售通路。

(時報資訊)