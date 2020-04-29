國內新冠肺炎疫情逐漸出現好轉，截至今（29）日，台灣已連續4天零確診，本土更長達17天無新增確診個案。婦產科醫師蘇怡寧在臉書上表示，這波肆虐全球的疫情即將出現曙光，此外更揭露97％的疫情，將在「此時」終結，畫下句點。

新冠肺炎在全球延燒，蘇怡寧在臉書粉專《蘇怡寧醫師愛碎念》上表示，雖然每個人都很關心且著急的想知道疫情到底何時會結束，不過因為病毒實在太過狡猾，目前還是沒有有確切時間。

不過，值得慶幸的是，新冠疫情曙光確實已慢慢顯現。蘇怡寧參考新加坡的疫情發展模型指出，「全世界97％疫情大約會在5月30日左右結束」。其中也涵蓋了97％的歐美國家，但是要等到疫情100％結束，還是要等到12月初左右。蘇怡寧表示，大致上來看，和指揮中心指揮官陳時中所說的六月疫情開始趨緩相當吻合。

蘇怡寧提醒，在大家高興慶祝台灣創造連續零確診佳績的同時，別因為台灣防疫做得好而鬆懈，未來境外移入還是會「一波一波地來」。在曙光出現的時刻，連續假期還是不要鬆懈地太早，依舊要留意人潮聚集地、保持社交距離、勤洗手和戴口罩。

(中時電子報)