受新冠肺炎波及，創世基金會台東院愛心捐款直接砍半，又因為大型募款園遊會取消，照顧植物人的經費來源更是雪上加霜，多位縣議員及愛心社團29日齊聚創世，推動公益彩繪比賽活動，要在疫情的急難關頭，一同「手」護植物人。

包括縣議員王文怡、章正輝、多位議員助理，及真善美、蘭馨、獅子會、同濟會等人員，29日齊聚創世台東分院，將塗滿顏料的手掌印在象徵性的祈福天燈上，宣告在疫情急難關頭，一起「手」護植物人的決心。

創世台東院長王玉鳳表示，往年創世都在這個時候舉辦園遊會，每年平均有80萬元的愛心挹注，是安養植物人經費的重要來源，但是自從疫情爆發以來，園遊會被迫延期，加上各界的愛心捐款銳減5成，院民的尿布、護墊等衛生用品吃緊。

她說，這次結合多位縣議員及善心團體，舉辦「2020．愛您愛您－祈福公益彩繪比賽」，讓彩繪比賽進入校園，彩繪的圖紙上方附有QR CODE，家長可以掃瞄後直接捐贈尿布給植物人。

王玉鳳表示，該院自去年底擴院計畫完成後，現已安養47位植物人，每月要近1萬5000片尿布，市價約15萬元，雖然從1月就超前布署，增加1個月的庫存量，但是疫情後續發展無法預知，服務植物人沒有空窗期，必須未雨綢繆；疫情難免造成焦慮，呼籲大家也可採定期定額小額捐款，讓愛心不間斷。

(中時 )