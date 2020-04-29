新竹市護膚美妝調理品製作訓練班近日結業，25位學員們皆獲得客製化產品製作的第2專長與創業能力。（陳育賢攝）

新竹市護膚美妝調理品製作訓練班近日結業，25位學員們皆獲得客製化產品製作的第2專長與創業能力。（陳育賢攝）

由勞動部勞動力發展署桃竹苗分署補助、新竹市勞動力援助人員職業工會辦理的「109年度提升勞工自主學習計畫─護膚美妝調理品製作班第01期」訓練班近日結業，25位學員們皆獲得客製化產品製作的第2專長與創業能力，創造在地就業機會。

新竹市勞動力援助人員職業工會理事長陳金源表示，所有從提升勞工自主學習計畫結訓的25位學員，都至少完成30小時的課程，學員回到社會上去，幾乎都可獨當一面成為各職業創業者或從事人員。

此次開班的是「護膚美妝調理品製作」班，課程內容是指導學員認識何謂界面活性劑及其類型與用途，進而了解如何運用在家用清潔產品、身體清潔產品臉部保養品、身體保養乳液、髮用品等，除了原料的了解，更可以學到不同用途的配方設計，以及植物精油如何搭配產品的賦香。

技能方面則可以讓學員分辨市售商品與自製產品的差異，可以認識多元材料並自行撰寫各式配方，並能恰當實際操作，做出不失敗的產品。

學員修習此課程後，可以調配客製化適合各式膚質與狀態的產品，製做客製化產品，以用於第2專長或創業能力養成。另，學成精油調香專業知識的操作，也能提供芳香的療程、精油按摩舒壓等一般SPA相關工作服務。

新竹市勞動力援助人員職業工會是於2018年9月17日通過TTQS門檻評核，核心訓練包括有勞動法的勞動法規類、勞資調解類；傳統精緻農業及花卉產業的精緻農業、農產品加工、花卉設計；專業技能的手工藝技術類；專案訓練的自辦訓練、委辦訓練等。

(中時 )