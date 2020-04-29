喧騰一時的華山分屍案，高等法院認定性侵殺人並肢解屍體棄屍的凶手陳伯謙，符合自首符合減刑要件，日前推翻一審死刑判決，逆轉改判無期徒刑，此一判決引發家屬及社會大眾不滿。台灣高檢署認為，高院認定陳伯謙符合自首要件尚有疑義，以判決違背法令為由，29日正式提起上訴，請求最高法院撤銷判決。

凶手陳伯謙被控性侵、勒斃酒醉的高姓女學員，並肢解成7大袋棄屍，一審認為陳犯行人神共憤，判處陳死刑，但高院4月7日宣判，認定陳因自首符合減刑要件，逆轉改判無期徒刑、禠奪公權終身。當天聆判的高女父親表示，無法接受這樣的判決，將請檢方提上訴。

據了解，高檢署認為，陳伯謙在檢方偵查時就以他在警方逮捕前，就已坦承犯行，符合自首要件求輕判，北檢曾傳訊承辦的派出所長，所長證稱警方當時已有確切根據，合理懷疑陳是凶嫌，認定陳不符自首要件，一審亦認同陳不符自首要件。

但高院卻以陳嫌供出棄置屍塊地點，作為符合自首要件，顯有疑義，因此高檢署認為高院判決違背法令，今上訴最高法院，請求最高法院撤銷高院判決，發回更審釐清自首要件疑義。

39歲陳伯謙是射箭教練，在華山草原上搭建「野居草堂」，推廣傳統弓道技藝，高女數度至草堂上課，2018年5月31日下午4時，高女到草堂飲酒聊天，翌日凌晨高女酒醉昏睡，陳趁機性侵並勒斃她，將屍體藏放在草堂內塑膠箱，還偷走高女背包內的200多元花用。

6月3日深夜11時，陳持教學用利刃將高女分屍，在草堂內就地肢解成13塊，分屍成7袋，並將死者左乳、下體割下，4日清晨將屍塊載運至陽明山區棄置，再返回草堂以明礬、鹽覆蓋左乳、外陰部返回住處，企圖製成標本收藏。

家屬苦尋不到高女，曾帶搜救犬前往草堂尋找，警方也查出高女最後現身在草堂，6月17日警方第2次調查陳男，陳才坦承殺害高女並棄屍。

一審審理期間，陳翻供否認殺人，推稱凶嫌是「Eric」的男子，但卻提不出「Eric」身分。檢方及一審都認為，警方在高女家屬通報失蹤後，立即調閱附近監視器畫面清查，且懷疑陳殺人，陳不符合自首要件，一審判處死刑。

但高院卻認定，陳是主動向警方坦承犯行，警方報請檢察官偵辦後，依據陳供述尋獲遭肢解棄屍的屍塊軀幹，符合自首要件。

高院認為，陳為掩飾自身殺人罪行，竟支解屍體棄置山區，甚至遺留部分屍塊意圖作為標本，犯行惡性重大，令人髮指，本應量處極刑，但因他符合自首要件，依法減刑，改判無期徒刑。

(中時 )