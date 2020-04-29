日前落幕的第50屆全國技能競賽南區賽中，首度將「防疫與感謝」帶入花藝職類的考題，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署特別將包含金、銀、銅牌在內的28件作品，就近轉贈給衛服部新營醫院，以感謝站在防疫第一線的醫護人員辛勞。

花藝職類裁判長周英戀表示，這次花藝職類考題有2個，其中1個是以「希望」為題，設計適合放在醫療場所的桌花，另外則是以「您辛苦了，喝杯水，歇會兒吧！」為題，設計陶杯禮品花飾，周英戀說，會以防疫當主題，是因為之前看到10歲小朋友，寫信給中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，內心感動，所以就將防疫感謝入題，感謝醫護人員的付出，也讓選手們學習感恩。

拿下花藝金牌的選手巫純安說，她把桌花設計成像一棵大樹，因為樹會成長，看得到希望與未來，並結合繽紛顏色的花材，讓人看了就感到心情愉快，另外那道題則走陽光海洋風，以藍綠色底盤加上沙子、貝殼、花飾等，希望帶給醫護人員活力與朝氣。

雲嘉南分署長劉邦棟說，選手們親手做出的花藝品賞心悅目，非常溫暖且療癒人心，衛生福利部新營醫院院長王裕煒表示，受贈的花藝已在入口大廳辦理展覽，希望帶給來院的病人、社區民眾及醫院同仁心靈上的療癒與慰藉。

(中時 )