工業網安廠瑞祺電（6416）公布3月自結財務資訊，單月營收4.76億元，稅前淨利6,800萬元，本期淨利4,800萬元，EPS 0.71元，較去年同期成長37％，由於公司先前自結公布1月自結EPS為0.39元，合計今年1、3月EPS達1.1元，已超越去年首季1.01元水準。

瑞祺電29日因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務等重大訊息，公司3月自結營收4.76億元，年增25％，稅後淨利4,800萬元，EPS 0.71元，年增37％。

受惠SD-WAN網安設備拉貨動能強勁，以及整合型通訊系統業務大幅成長，挹注瑞祺電營運動能大幅成長，首季營收12.67億元，創歷史次高紀錄。雖然公司尚未揭露今年首季財報數字，不過，從1月、3月自結獲利來看，稅後淨利達7,500萬元，EPS 1.1元，超越去年第一季的1.01元，若加計2月獲利狀況，首季EPS表現有機會創下同期新高。

法人看好，由於疫情擴大，帶動資安、工業網安需求大增，且今年第二季有車廠及半導體廠新增專案陸續導入，營運動能可望持續向上，加上產品單價、毛利率較高，營運動能可望逐季走高，全年EPS有突破6元機會。

(工商 )