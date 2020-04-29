台中罹患思覺失調症的賴姓男子，2018年持刀到牙醫師王冠中開設的診所，打算傷害擔任護理師的妹妹，王姓牙醫師連忙將賴男妹妹藏起來，挺身而出保護大家，不料被賴男手持的10公分長折疊刀刺死，另有2名醫護人員也被刺傷，台中高分院29日對兇嫌賴男二審仍判無期徒刑，讓家屬無法接受。

王姓牙醫的遺孀鄒小姐悲慟地問，「他用精神疾病來逃避刑責，為什麼我們守法的被害者沒有選擇活著的權利？這有符合憲法保障的生存權嗎」？由於法官對於台中榮總的精神鑑定，認為賴男行兇時無被精神疾病影響結果不採信，認為榮總的鑑定未充分考量，維持採信草屯療養院的第一次鑑定，同時維持無期徒刑的原判。

患有精神疾病的賴姓男子，他覺得自己人生會那麼不順遂都是妹妹害的，因此到妹妹任職診所殺害了王姓牙醫。（圖／報系資料照）

包括受害家屬的委任律師徐承蔭和王醫師家屬都無法接受，認為法官不採信在精神鑑定上稱得上是權威的台中榮總，那還要去哪鑑定？鄒小姐更表示，台灣社會近來發生多起駭人聽聞殺人案，犯人都稱自己患有精神疾病，無形中對精神疾病汙名化、甚至成了犯罪、殺人犯的免死金牌，對於判決結果，她表示對台灣司法很失望。

對於思覺失調症的犯罪者，鄒小姐認為，可不可以教化不是重點，而是這些人未來能不能好好接受治療和吃藥。這位遺孀站在高分院前，同時喊話總統蔡英文，能夠聽聽小老百姓的心聲，因為台灣社會期待司法是可以守護善良小老百姓的生命安全，像是4月初，蔡總統執行翁姓兇嫌死刑，對社會而言是遲來的正義，她在現場懇請蔡英文，正視思覺失調傷害人命的議題，檢討教化造成社會的效應，同時儘快司法改革，這樣台灣社會才會對司法有信心。

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(中時電子報)