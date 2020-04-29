富邦悍將外野戰力吃緊，有多名傷兵，繼上一場將游擊手李宗賢移防右外野後，總教練洪一中再出奇招，將內野手蔣智賢拉到右外野，這也是蔣智賢中職生涯首度鎮守外野，上一次在外野出賽要回溯到小聯盟時期。

胡金龍、林哲瑄都因手肘不適無法進行守備，而張正偉則是打擊近況不佳，富邦悍將外野突然人手不足，昨日臨時讓李宗賢客串右外野手，今日從二軍拉上申皓偉擔任中外野手，而右外野則讓蔣智賢擔任。

總教練洪一中在賽前無奈表示，現在球隊陣容很難安排，「打擊狀況不錯的不能守，但能守備的打擊狀況又很差。」今日變陣讓蔣智賢中職生涯首度嘗試外野。

蔣智賢在2015年返台加盟中信兄弟至今，都是擔任內野手，一、二、三壘都曾守過，不過近5年來沒有在外野出賽過，上次守外野的紀錄要回溯到2014年在金鶯隊小聯盟時期，事實上蔣智賢2009年到2014年於美職都有守外野的紀錄，左、中、外野都有經驗。

(中時 )