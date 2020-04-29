雲林縣政府為強化六輕工業區工安環保事故應變能力，29日與環保署在麥寮鄉共同設置國家級的「環境事故專業技術小組辦公室」，辦公室距工業區僅約1公里，發生毒化災事故時可快速執行應變工作，平時也可就近輔導查核，確保周邊居民的生命財產安全。
六輕工業區為全台最大石化產業園區，毒性化學物質運作量亦為全台之最，雲林縣政府因此向環保署建議在工業區周邊設置「環境事故專業技術小組」，經過1年籌畫，以閒置的三盛林務所為基地，29日成立「環境事故專業技術小組辦公室」。
雲林縣長張麗善表示，去年4月六輕發生氣暴事件，造成麥寮鄉民人心惶惶，事後她積極向中央要求設立國家級災害應變單位，「環境事故專業技術小組辦公室」由環保署與雲林縣環保局人員共同進駐，中央與地方通力合作，將讓鄉親獲得最大的保障。
環保署「環境事故專業技術小組」麥寮隊隊長李旻璋說，進駐辦公室的麥寮隊目前有8人在線值勤，將逐步聘任至12人，本月起全時維持2人監控工業區，10月起增至3人，主要任務為臨場輔導、無預警測試、危害預防與應變計畫審視等，安全適時地協助環境事故應變。
雲林縣議員林建鴻等人則強調，10餘年前各界即呼籲在六輕周邊設置國家級災害應變單位，「環境事故專業技術小組辦公室」的成立是好的開始，但六輕工業區廣大複雜，只有環保單位是不夠的，需再配合消防、建設、工務等單位，才能因應未來可能的各種工安意外。
(中時 )
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