臺大雲林分院3月間收參加奧捷團感染新冠肺炎的母女，母女入院不久就轉為重症必須插管，期間發生該團導遊染病去世，臺大雲醫團隊壓力沉重，加護病房排班2名資深醫師、一名住院醫師照料，母女倆同一天脫離呼吸器，女兒已經5採陰性，目前仍隔離復健中，母親也已能揮手比讚。

奧捷團共17名旅客，3月14日返國後陸續發病，前後共9人感染，3人重症轉加護病房，3人中的2人是雲林的母女檔，另1人是在3月29日過世的導遊。

在臺大雲林分院在醫療團隊悉心照料下，插管治療的母女檔成功脫險，住院的第23天都拔管，恢復自主呼吸，母女都在接受復健，重新學習坐、站、走路，女兒的鼻胃管已拔除。

院長黃瑞仁表示，最大壓力是插管的時候，經過SARS的經驗，包括麻醉科、急診醫學部、重症醫學部、加護病房一起討論，由加護病房主任、資深醫師親自出馬插管，母女插管都很順利，一次到位。

黃瑞仁說，第二個難關是呼吸衰竭的病患插管超過14天就可能發生細菌感染，兩名病患都沒有發生，代表醫療團隊、環境都符合標準作業流程。

為搶救母女檔脫險，該院加護病房團隊派一位資深心臟內科、一位資深的胸腔內科醫師擔任主治醫師，以及一名住院醫師，每天開會討論包括血氧濃度、電解質、血糖、血壓等細節，精心照顧下產生成功的照護結果。

黃瑞仁表示，所有的藥物我們都用了，包括生物製劑，很多人以為「支持性療法」是不是就是讓病患支持著就好？其實不是，加護病房、重症病房的照護團隊非常重要，除了醫師團隊，資深護理師一對一、三班制接力守護，「對我來說，這就是醫療中心級的照護。」

母女檔從重症脫險，對曾進入照顧的數百人次醫師、護理師、呼吸治療師、清潔人員是一大鼓舞，也是臺大雲林分院的新里程碑。

黃瑞仁說，謹守標準作業程序、保護同仁是最重要的環節，照著標準程序與個人的防護裝備都做好，就能夠展現專業以及勇氣，「醫師、護理師、呼吸治療師、清潔人員、保全沒有任何一人發燒，也沒有人離職。」

(中時 )